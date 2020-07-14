В «Газпроме» спрогнозировали восстановление спроса на газ в Турции

К концу этого года спрос на российский газ в Турции должен восстановиться. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

«В III квартале ситуация начала выравниваться. Довольно неплохие отборы по нашим контрактам показывает июль. Мы надеемся, что до конца года выйдем на прошлогодние цифры по поставкам газа в Турцию», — приводит ТАСС слова Зотова.

Он рассказал, что в I квартале отбор газа снизился примерно на 15% по сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем во втором квартале из-за пандемии коронавируса на рынках Европы и Турции усилилась конкуренция в связи с резким ростом предложения СПГ, который был дешевле контрактного газа.

«Весь избыточный сжиженный газ пошел из Азии на рынки Европы и в том числе Турции», — разъяснил Зотов.

В середине июня газета The Wall Street Journal сообщила, что семь турецких газовых компаний задолжали «Газпрому» около $2 млрд.

В начале января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток».

В «Газпроме» не исключали, что могут рассмотреть вопрос о переносе части объемов газа, поставляемого по «Турецкому потоку», с турецкого рынка на европейский.

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Первая ветка реализует поставки газа на турецкий рынок, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.