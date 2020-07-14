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В «Газпроме» спрогнозировали восстановление спроса на газ в Турции

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Фото: ТАСС/Ведомости/Денис Гришкин
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К концу этого года спрос на российский газ в Турции должен восстановиться. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

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«В III квартале ситуация начала выравниваться. Довольно неплохие отборы по нашим контрактам показывает июль. Мы надеемся, что до конца года выйдем на прошлогодние цифры по поставкам газа в Турцию», — приводит ТАСС слова Зотова.

Он рассказал, что в I квартале отбор газа снизился примерно на 15% по сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем во втором квартале из-за пандемии коронавируса на рынках Европы и Турции усилилась конкуренция в связи с резким ростом предложения СПГ, который был дешевле контрактного газа.

«Весь избыточный сжиженный газ пошел из Азии на рынки Европы и в том числе Турции», — разъяснил Зотов.

В середине июня газета The Wall Street Journal сообщила, что семь турецких газовых компаний задолжали «Газпрому» около $2 млрд.

В начале января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток».

В «Газпроме» не исключали, что могут рассмотреть вопрос о переносе части объемов газа, поставляемого по «Турецкому потоку», с турецкого рынка на европейский.

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Первая ветка реализует поставки газа на турецкий рынок, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

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