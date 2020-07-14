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Арбитр подрался с игроком на матче ПФЛ в Москве

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Фото: соцсети
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Помощник главного арбитра во время футбольного товарищеского матча между московским «Сахалинцем» и махачкалинским «Легионом Динамо» подрался с одним из игроков. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил «Спорт-Экспресс».

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Инцидент произошел во время матча 13 июля. Момент конфликта на футбольном поле попал на видео, которое опубликовали в Twitter. Владелец клуба «Сахалинец» Михаил Литвин также опубликовал эти записи.

На них видно, как судья бьет игрока «Сахалинца» кулаком в лицо в ходе спора. Трибуны отреагировали на произошедшее возмущенными выкриками, сообщает телеканал «360». Отмечается, что за такую выходку арбитру грозит пожизненная дисквалификация.

Владелец «Сахалинца» сообщил, что в конце игры судья толкнул капитана московского клуба. Он отметил, что арбитр в течение всего матча провоцировал футболиста, при этом игрок «ничего лишнего себе не позволил», пишет сайт aif.ru. Литвин подчеркнул, что займется данным инцидентом. Он считает, что помощник главного арбитра должен быть уволен.

На другом видео, опубликованном на странице команды, заметно, как один из арбитров во время игры с «Легионом» пользуется мобильным телефоном, пишет RT.

Встреча завершилась ничьей (1:1). В зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги «Легион» занял седьмое место. Футбольный клуб «Сахалинец» основали летом 2020 года, пишет «РИА Новости».

10 июля сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решение в отношении главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско после его удаления в матче против «Локомотива». Его решено дисквалифицировать на три матча и оштрафовать на 500 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи.

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