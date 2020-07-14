Обвинение запросило три реальных и четыре условных срока по делу «Нового величия»

Гособвинение запросило от 4 лет условно до 7,5 года колонии для фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в создании и участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает «Интерфакс» 14 июля.

В ходе прений сторон во вторник государственный обвинитель попросил суд назначить наказание: Анне Павликовой — 4 года условно; Марии Дубовик — 6 лет условно; Петру Карамзину — 6 лет 6 месяцев колонии общего режима; Дмитрию Полетаеву — 6 лет 6 месяцев условно; Руслану Костыленкову — 7 лет 6 месяцев колонии общего режима; Вячеславу Крюкову — 6 лет колонии общего режима; Максиму Рощину — 6 лет 6 месяцев условно.

По версии следствия, движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. Участники группы подозревались в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества и участие в нем»). Следствие полагает, что участники группы хотели совершить государственный переворот и захватить власть в России.

Фигуранты дела, в свою очередь, утверждали, что идею о создании организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

На момент задержания некоторым участникам дела не было 18 лет.

В декабре 2019 года в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин объявил, что целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам.

«Для этого они проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям, как они там сами писали в своих документах, готовясь в том числе к проведению терактов в отношении органов власти», — сказал он.

Президент отметил, что у участников организации обнаружили холодное оружие и гранаты. Обращаясь к члену СПЧ Николаю Сванидзе, который сказал, что в деле был провокатор, Путин заявил, что попросит прокуратуру вновь разобраться с делом «Нового величия», и выразил надежду на то, что суд разберется в этом вопросе «глубоко и по существу».