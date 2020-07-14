Мишустин поздравил ВГТРК с 30-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) с 30-летием создания медиакорпорации. Телеграмма опубликована во вторник, 14 июля, на сайте кабинета министров.

«Три десятилетия ВГТРК динамично развивается, является признанным лидером в информационном вещании, занимает ведущие позиции в производстве развлекательных и просветительских программ, документальном и художественном кинопоказе», — приводятся в телеграмме слова Мишустина.

Премьер отметил, что передачи этой телерадиокомпании «смотрит вся Россия и миллионы зрителей за рубежом».

Председатель российского правительства считает, что формула популярности ВГТРК заключается в работе «большого и дружного коллектива», в котором работают «особенные люди, которые делают свою работу с большой любовью».

«Важно, что вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, умеете меняться, экспериментировать, находить новые форматы. Главное — вы знаете, как сделать передачи ВГТРК интересными и популярными для многомиллионной аудитории», — заключил он.

Мишустин пожелал сотрудникам медиахолдинга «творческих удач, успехов в эфире, вдохновения, благополучия».

ВГТРК образована 14 июля 1990 года постановлением председателя Верховного совета РСФСР Бориса Ельцина. Сейчас в ее состав входят федеральные каналы «Россия 1» и «Россия-Культура», более 80 региональных телекомпаний, ряд тематических цифровых каналов, круглосуточный информационный канал «Россия 24», международный телеканал на русском языке «РТР-Планета», русская версия телеканала Euronews, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Культура» и «Вести FM», государственный интернет-канал «Россия», объединяющий десятки сетевых ресурсов.

С 2004 года генеральным директором ВГТРК является Олег Добродеев.

В конце января премьер-министр Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин поздравили журналиста-международника, первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана с 70-летием.

Российский лидер наградил Гусмана орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Он удостоен награды «за выдающиеся заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».