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Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

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Фото: Global Look Press/Frauke Scholz
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Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию. Об этом пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

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«Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации [в этих странах]. Официальное решение будет опубликовано вечером», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, теперь список включает в себя 13 стран. По данным источника, вторая редакция перечня вступит в силу с 15 июля.

При составлении списка учитывается эпидемиологическая ситуация. Так, в перечень входят те страны, где число новых случаев COVID-19 за последние две недели на 100 тыс. жителей было близко или меньше среднего показателя в ЕС. Также в стране должен наблюдаться тренд по снижению числа новых пациентов.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них были Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США список не включал, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели.

Предварительный список государств послы стран ЕС согласовали 26 июня.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным международного статистического бюро Worldometer, подтверждено более 13,2 млн случаев заболевания, умерли в результате заражения свыше 576,5 тыс. человек, из больниц выписаны почти 7,8 млн пациентов.

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