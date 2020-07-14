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В Волгоградской области на магистральном газопроводе возник пожар

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Фото: МЧС РФ
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На территории Котельниковского муниципального района в Волгоградской области начался пожар на магистральном газопроводе. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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«В 13:48 мск в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Волгоградской области <…> поступило сообщение о том, что на территории Котельниковского муниципального района недалеко от поселка Ленина происходит горение на магистральном газопроводе», ― говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время площадь пожара составляет 10 кв. м, а также добавили, что погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в МЧС уточнили, что происходит горение на ответвлении от магистрального федерального подземного газопровода Починки–Изобильное.

Ранее, 12 июня, в Казани произошел взрыв на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». Местом ЧП стало здание операторной. Из-за крупного пожара, возникшего после взрыва, был введен режим ЧС.

В результате инцидента погиб один человек, еще двое госпитализированы в состоянии средней тяжести. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении норм безопасности.

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