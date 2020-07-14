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Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»

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Фото: РИА Новости
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Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение РФПИ во вторник, 14 июля.

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Отмечается, что «Кромис» подписала соглашение о лицензировании и сотрудничестве с бразильской компанией Axis BioTec по поставке «Авифавира».

До конца этого года российская компания поставит в Бразилию минимум 100 тыс. упаковок препарата, а в следующем году Бразилия закупит еще не менее 200 тыс. упаковок.

О возможной закупке «Авифавира» у России ранее во вторник заявил на ежедневной пресс-конференции президент Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Отмечалось, что власти этой страны открыты к сотрудничеству с любым государством по вопросу приобретения препарата.

Мексиканский лидер предположил, что глава МИД возглавляемой им страны Марсело Эбрард уже рассмотрел такую возможность и постарается связаться с Россией.

Ранее, 8 июля, Минпромторг России сообщил, что заявки на закупку этого российского препарата для лечения коронавируса поступили в том числе из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.

«Авифавир» — аналог японского «Фавипиравира». 29 мая Минздрав России включил его в государственный реестр лекарственных средств до 1 января 2021 года. Эффективность препарата составляет более 80%.

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