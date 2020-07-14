Сбербанк на время отстранил от работы обвиняемых в домогательствах сотрудников

Два сотрудника отстранены от работы на время проверки обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом во вторник, 14 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«В отношении сотрудника ПАО «Сбербанк» Миненко Сергея и сотрудника дочерней компании ООО «С-Маркетинг» Гафарова Руслана прозвучали обвинения, не связанные с их профессиональной деятельностью в Сбербанке. <...> На время проведения проверки оба сотрудника отстранены от исполнения своих обязанностей», — говорится в сообщении банка.

В Сбербанке уточнили, что компания относится к данным обвинениям очень серьезно и заинтересована в установлении объективной оценки произошедшего. В связи с этим службой внутренней безопасности ПАО «Сбербанк» незамедлительно была инициирована внутренняя проверка.

Накануне, 13 июля, в социальных сетях появились публикации от людей, столкнувшихся с домогательствами. Пострадавшие в ряде случаев упоминали сотрудников Сбербанка.

2 июля телеканал Fox News уволил ведущего Эда Генри после расследования обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах. Адвокат одного из бывших сотрудников телеканала подал на Генри жалобу о том, что несколько лет назад его доверитель стал жертвой сексуального домогательства со стороны телеведущего прямо на рабочем месте. После расследования Генри сняли с должности.