Паромную переправу закрыли в Севастополе

В Севастополе временно приостановлено паромное сообщение. Но пассажирские катера по маршруту площадь Нахимова – площадь Захарова продолжают курсировать.

Как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на городское правительство, причиной приостановки движения парома Артбухта–Северная стали погодные условия.

Кроме паромов, не ходят пассажирские катера по маршруту Артбухта–Радиогорка.

В случае полного перекрытия рейда введут компенсационные автобусы по маршруту площадь Нахимова – площадь Захарова.

13 июля региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. 14 июля возможны грозы, ветер усилится до 17 м/с. Существует вероятность ЧС, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш, повалом деревьев и порывом проводов линий электропередач.