В России предложили уничтожать нелегальные сигареты

В России могут начать уничтожать конфискованный табак и средства его производства. Об этом говорится в поправках в статьи 81 и 82 УПК РФ, а также в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», подготовленных Минсельхозом, которые имеются в распоряжении «Известий».

Как отметили авторы поправок, такие меры необходимы для пресечения возможности попадания конфискованной продукции на рынок, а также в целях экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение нелегальной табачной продукции.

В Минсельхозе рассказали, что тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, обозначенной специальными марками. Однако она реализуется по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой пачки.

Такая ситуация может представлять угрозу для экономических интересов России, пояснили в министерстве. Кроме того, по данным источника, близкого к ведомству, эти поправки могут вступить в силу уже в следующем году.

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