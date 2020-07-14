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Учитель физкультуры доехал из Томской области в Крым на велосипеде

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Учитель физкультуры из Томской области Иван Поротников доехал до Крыма на велосипеде. Он преодолел расстояние более 5 тыс. км. Выехал 12 июня из села Подгорного Чаинского района, а приехал в Крым сегодня, 14 июля.

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По словам Поротникова, которые приводит ИА «Крыминформ», шесть лет назад он ездил до Иркутска, а оттуда добирался до острова Ольхон на Байкале. Протяженность этого пути составила более 2 тыс. км. В этот раз его путь был в два раза длиннее.

Всего экстремалу пришлось преодолеть около 5,1 тыс. км. По пути у него несколько раз ломался велосипед. В низовьях Урала температура опускалась до –2 градусов, а под Волгоградом была 40-градусная жара.

Учитель ночевал в палатке, иногда останавливался в хостеле, у знакомых или родственников. Еду готовил на костре. Цель поездки, по его словам, найти спонсора, который поможет вывезти детей из его родного села в путешествие по горам России и Средней Азии.

В Крыму Поротников останется на 7–10 дней, а затем отправится обратно. 8 августа он планирует отправиться со своими учениками на Алтай.

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