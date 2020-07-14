Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Общество
Полпред раскритиковал качество жилья для пострадавших от паводка в Тулуне
Армия
Российские истребители перехватили самолеты США в Баренцевом и Черном морях
Мир
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
Общество
Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Суд в Крыму оштрафовал владельца сафари-парка за нападение льва на туристку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму Белогорский районный суд оштрафовал владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова на 400 тыс. рублей из-за нападения льва на туристку. Об этом во вторник, 14 июля, ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Зубкова признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет REGNUM. По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии, на которой туристы имеют возможность сфотографироваться с хищником. Зубков свою вину признал и с приговором согласился. Между тем защита владельца парка намерена обжаловать приговор, поскольку «доводы, которые изложены в приговоре суда, являются необоснованными».

В беседе с ТАСС Зубков ранее заявлял, что в момент происшествия пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников. Ей на месте оказали медицинскую помощь. В пресс-службе парка заявляли, что укус не привел к тяжким последствиям.

3 февраля Зубков был арестован за неявку в суд, отмечает телеканал «Звезда». Для изменения меры пресечения владельцу парка за него поручился глава Крыма Сергей Аксенов.

Пострадавшая подала иск о компенсации морального вреда на 2,5 млн рублей, однако ей присудили только 300 тыс. рублей. Кроме того, в ее пользу с бизнесмена взыскали еще 109 тыс. рублей на судебные издержки, пишет НСН. По словам предпринимателя, потерпевшая просила суд лишить его свободы на шесть лет, однако Зубков не получил даже условного срока.

В крупнейшем в Европе сафари-парке «Тайган» проживает более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020