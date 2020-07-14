Суд в Крыму оштрафовал владельца сафари-парка за нападение льва на туристку

В Крыму Белогорский районный суд оштрафовал владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова на 400 тыс. рублей из-за нападения льва на туристку. Об этом во вторник, 14 июля, ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Зубкова признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет REGNUM. По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии, на которой туристы имеют возможность сфотографироваться с хищником. Зубков свою вину признал и с приговором согласился. Между тем защита владельца парка намерена обжаловать приговор, поскольку «доводы, которые изложены в приговоре суда, являются необоснованными».

В беседе с ТАСС Зубков ранее заявлял, что в момент происшествия пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников. Ей на месте оказали медицинскую помощь. В пресс-службе парка заявляли, что укус не привел к тяжким последствиям.

3 февраля Зубков был арестован за неявку в суд, отмечает телеканал «Звезда». Для изменения меры пресечения владельцу парка за него поручился глава Крыма Сергей Аксенов.

Пострадавшая подала иск о компенсации морального вреда на 2,5 млн рублей, однако ей присудили только 300 тыс. рублей. Кроме того, в ее пользу с бизнесмена взыскали еще 109 тыс. рублей на судебные издержки, пишет НСН. По словам предпринимателя, потерпевшая просила суд лишить его свободы на шесть лет, однако Зубков не получил даже условного срока.

В крупнейшем в Европе сафари-парке «Тайган» проживает более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища.