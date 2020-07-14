Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Общество
Полпред раскритиковал качество жилья для пострадавших от паводка в Тулуне
Армия
Российские истребители перехватили самолеты США в Баренцевом и Черном морях
Мир
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
Общество
Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Подросток утонул во время купания в карьере в Тульской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Тульской области. Мальчик утонул во время купания.

Трагедия произошла в поселке Партизан Узловского района. По предварительным данным, подросток решил искупаться в затопленном карьере, не обладая достаточными навыками плавания. Мальчик нырнул, а вынырнуть не смог, пишут «Тульские известия».

Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске девятилетний ребенок утонул во время купания в реке Амур в районе центральной набережной. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020