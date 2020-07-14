Подросток утонул во время купания в карьере в Тульской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Тульской области. Мальчик утонул во время купания.

Трагедия произошла в поселке Партизан Узловского района. По предварительным данным, подросток решил искупаться в затопленном карьере, не обладая достаточными навыками плавания. Мальчик нырнул, а вынырнуть не смог, пишут «Тульские известия».

Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске девятилетний ребенок утонул во время купания в реке Амур в районе центральной набережной. По данному факту возбуждено уголовное дело.