Посла Украины в Армении пригласили в МИД республики

Посол Украины Иван Кулеба во вторник получил приглашение в МИД Армении по вопросу напряженности на армяно-азербайджанской границе. Об этом пишет 14 июля официальный сайт внешнеполитического ведомства.

«14 июля в МИД Армении был приглашен посол Украины Иван Кулеба, которого принял заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян. Он представил послу оценку МИД Армении в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

Указано, что в ходе встречи Кочарян также обратил внимание посла Украины на начатые азербайджанскими вооруженными силами с 12 июля нарушения режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Кроме того, замминистра проинформировал Кулебу о «последовательном целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана».

С 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией продолжаются вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт.

По данным Баку, в течение двух дней погибли 11 военнослужащих азербайджанской армии. Пресс-служба минобороны Армении сообщила, что два полицейских и три военных получили легкие ранения. 14 июля Ереван заявил о гибели двух офицеров.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. МИД Турции, в свою очередь, призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.