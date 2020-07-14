Анита Цой выписалась из больницы после излечения от коронавируса

Российская певица Анита Цой выписалась из больницы после лечения COVID-19. Об этом во вторник, 14 июля, «РИА Новости» рассказали в пресс-службе исполнительницы.

По словам представителя Цой, она проходила лечение в ГКБ № 52. В настоящее время она дома, чувствует себя удовлетворительно, но пока у нее остаются слабость и трудности с дыханием, пишет RT.

В пресс-службе рассказали, что поражение легких певицы составило 25% и пока продолжается лечение, ей запрещены занятия вокалом.

О госпитализации Аниты Цой стало известно 30 июня. Ее доставили в одну из московских больниц с диагнозом коронавирус. По словам пресс-секретаря, с первых дней пандемии Цой принимала все меры предосторожности и находилась дома. Артистка сама не знает, где могла заразиться COVID-19, пишет «Москва 24».

В беседе со «СтарХитом» 14 июля певица рассказала, что провела в больнице 18 дней. Ближайшие две недели она проведет на карантине, полностью функции легких восстановятся через три-четыре месяца. Цой уточнила, что врачи диагностировали у нее коронавирусную инфекцию средней тяжести. В больнице ее состояние ухудшилось, во время лечения у нее выявляли сбои в работе различных органов, в том числе пищеварительной и дыхательной систем, пишет RNS.