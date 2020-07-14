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В Минздраве заявили о возможном повышении уровня сахара в крови из-за COVID-19
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В Минздраве заявили о возможном повышении уровня сахара в крови из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Коронавирус может способствовать повышению уровня сахара в крови, так как COVID-19 нуждается в энергии. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», главный внештатный эндокринолог Минздрава академик РАН Иван Дедов.

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«Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара. То есть COVID требуется энергия, глюкоза ― это самая быстрая и самая усвояемая», ― рассказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как объяснил Дедов, коронавирус берет глюкозу из сердца, печени и мышц, так как они являются основным «депо» этого органического соединения.

Ранее 14 июля в оперштабе по распространению коронавируса сообщили, что процент заболевших COVID-19 после контакта с бессимптомными больными выше, чем с пациентами с тяжелой формой коронавируса. При этом подчеркивалось, что чем тяжелее протекает болезнь у зараженного коронавирусом, тем серьезнее она будет проявляться у людей, наиболее близко контактировавших с ним.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.

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Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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