Адвокат Ефремова заявил об отсутствии планов менять стратегию защиты в суде

Эльман Пашаев, адвокат артиста Михаила Ефремова, рассказал, что ознакомился с материалами дела о смертельном ДТП с участием его подзащитного. Он отметил, что ничего нового в документах он для себя не обнаружил, поэтому будет придерживаться уже выработанной стратегии защиты.

«Все интересное будет в суде. Защита будет прежней», — сообщил Пашаев в разговоре с Пятым каналом во вторник, 14 июля.

Несколько дней назад Пашаев сообщил, что Ефремов чувствует себя очень плохо, но не нуждается ни в поддержке, ни в осуждении и хочет побыть в одиночестве, чтобы подготовиться к суду.

Ефремов 8 июня спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм скончался 58-летний водитель российского авто Сергей Захаров.

Позже в организме Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики. При этом медики отметили, что видимых следов инъекций у актера нет.

В начале июля, после завершения расследования уголовного дела, Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Пашаев заверил, что будет добиваться в суде для Ефремова оправдательного приговора, так как он собрал достаточно доказательств невиновности артиста.