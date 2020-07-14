В Сыктывкаре суд выселил из квартиры таксу

В Сыктывкаре (Республика Коми) городской суд выселил собаку из принадлежащей местному жителю квартиры. Об этом сообщает «Комиинформ» 13 июля.

Мужчина подал в суд на своего отца, он требовал выселить из принадлежавшей ему квартиры собаку породы такса.

Истец жаловался на то, что отец редко выгуливал принадлежавшую ему собаку и ей приходилось испражняться на коврике в прихожей. Ответчик объяснил, что такса была ослаблена из-за травм, поэтому с ней не гуляли.

Городской суд удовлетворил требование истца. Эксперты отметили в квартире запах животного, а на полу следы потемнения и грибок от постоянного увлажнения. Хозяина таксы обязали убрать животное из квартиры, так как он не ухаживал за животным и таким образом нарушал нормы российского законодательства.

Согласно ст. 9 Федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными», владелец животного должен обеспечить ему надлежащий уход и своевременную ветеринарную помощь.

В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют, где смогут обеспечить условия содержания такого животного.

6 июля издание Lenta.ru сообщало о похожем случае в Оренбурге: суд запретил одному из разведенных супругов, проживающих в однокомнатной квартире, держать дома собаку.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Закон предполагает создание для них специальных приютов, запрещается отстрел животных. Под запрет попали также бои с их участием, избавление от питомцев без передачи их новому владельцу и помещения в приют. Содержание в барах, ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными также недопустимы.