Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) будет завершено на год раньше, чем планировали, в 2024 году. Об этом во вторник, 14 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с Минтрансом России проработано изменение сроков завершения строительства Ленского моста в пределах 2024 года в рамках сроков реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перенос сроков завершения строительства и изменение финансовой модели проекта не приведут к его удорожанию.

Решение было принято в ходе рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. По ее итогам Хуснуллин поручил министерству строительства проработать вопрос возможности выделения средств на строительство канализационного коллектора в Якутске.

В феврале стало известно, что объем внебюджетного финансирования строительства моста через реку Лену в Якутии может составить 30 млрд рублей.

Мост через реку должен пройти рядом с селом Старая Табага, входящем в городской округ Якутска и находящемся в 30 км от самого города. Строительство переправы включено в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока.

Предполагается, что в Якутске появится транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов. Проектирование моста продлится до 2021 года, а строительство должно быть завершено в 2025 году. Общая стоимость проекта составляет более 83 млрд рублей.