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Радионова заявила об общей задаче с «Норникелем» восстановить экосистему

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Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова 14 июля заявила, что общая задача Росприроднадзора и «Норникеля» — восстановить экологическую систему региона после происшествия с разливом топлива.

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова 14 июля заявила, что общая задача Росприроднадзора и «Норникеля» — восстановить экологическую систему региона после происшествия с разливом топлива.

Она подчеркнула, что взаимодействие с «Норникелем» налажено на высоком уровне и возможность диалога с компанией в данной ситуации крайне важна.

«Наша общая задача — привести экосистему региона в норму, привести ее к нулевому фоновому режиму», — сказала Радионова на выступлении в Общественной палате России, где состоялся круглый стол «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению».

Старший вице-президент «Норникеля», курирующий вопросы экологии и защиты окружающей среды, Андрей Бугров отметил, что в настоящее время важно снизить градус общественного накала и перейти к конструктивной работе.

«Нам важен голос общественности. Нам важно объективное мнение, основанное на опыте. Пора переходить к трезвому обсуждению. Интерес общества к проблеме понятен и закономерен, но я считаю, что надо излагать все факты. Опыт взаимодействия и оперативных решений есть, президент компании поручился, что на восстановление не будет потрачено ни одного бюджетного рубля», — отметил Бугров.

В свою очередь, директор Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Иван Стариков подчеркнул, что проблемы в Норильском промышленном районе накопились еще с советских времен.

«Нам важно не только восстановить ущерб, нанесенный окружающей среде, но и смотреть вперед: учитывать острые вызовы в сфере изменения климата, которые мы наблюдаем своими глазами. Россия может получить уникальный опыт в ликвидации и восстановлении, который можно обсудить и выработать единую экологическую повестку поведения человека в Арктике», — резюмировал Стариков.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

В «Норникеле» сообщили в начале июля, что основные работы по ликвидации последствий ЧП в Норильске будут окончены до наступления зимы.

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