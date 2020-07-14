Россияне после пандемии стали покупать более дорогие туры

Россияне после снятия ограничений по коронавирусу начали приобретать более дорогие туры на отечественные курорты, чем год назад. Об этом заявила журналистам во вторник, 14 июля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в НСН, который транслируется на YouTube-канале агентства.

«Вырисовывается такая картина — наши туристы, во-первых, очень хотят отдохнуть, во-вторых, они хотят отдохнуть более-менее комфортно. Не готовы поехать за три копейки, терпеть какой-то дискомфорт, лишения, либо бюджетные варианты. Потому что, повторюсь, турпакеты по минимальным ценам есть в продаже, но продаются в основном средние и дорогие», — сказала она.

Ломидзе отметила, что минимальные цены на отдых в России сейчас примерно на 25–30% ниже, чем в прошлом году. Цены самых популярных туров сейчас примерно в два раза превышают бюджетный вариант, то есть составляют от 55 тыс. до 70–80 тыс. рублей на двоих на неделю, включая питание, обычно завтраки.

Исполнительный директор АТОР рассказала, что самые недорогие варианты отдыха на российских морских направлениях сейчас стоят около 24 тыс. рублей на двоих. «Это самые бюджетные варианты отдыха на массовых направлениях с заездами с 17 по 24 июля», — отметила она.

Эксперт добавила, что бюджетные туры также есть в Хакасию — 55–59 тыс. рублей на двоих с перелетом.

По поводу дорогого отдыха в России Ломидзе сообщила, что в среднем, независимо от направления, его стоимость начинается от 70 тыс. рублей на человека в сутки. «Это VIP-отдых с индивидуальными трансферами, дорогими номерами в дорогих объектах», — заключила она.

Накануне холдинг «Ромир» обнародовал результаты опроса, согласно которым 40% россиян не планируют уезжать в отпуск в этом году. Доля подобных ответов составляла в 2019 и 2018 годах 22 и 23% соответственно, и 27% респондентов планируют уехать в отпуск на дачу, к родственникам или друзьям.

Согласно данным аналитического центра Общенационального союза индустрии гостеприимства, россияне этим летом чаще всего искали информацию об отдыхе в Крыму, Сочи и на Камчатке.