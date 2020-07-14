Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram кота 14 июля.

«Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Переезжаю в редакцию «РИА Новости» в Симферополе. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Мостик завершает свою вахту на Крымском мосту.

Рыжий кот — талисман строительства Крымского моста. Его подбросили строителям, когда они появились на берегу пролива. Рабочие поселили кота в своей бытовке. Кот наблюдал за строительством как настоящий инспектор — для него создали специальный «Котмостнадзор». Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

Среди вариантов будущего кота-блогера подписчики назвали проект возведения моста с материка на Сахалин, «Северный поток», железнодорожный мост между РФ и Китаем через акваторию реки Амур.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и Европе — его длина составляет 19 км. Он состоит из авто- и железнодорожной частей.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря 2019 года. Движение машин по мосту открыто в мае 2018 года.

Грузовое железнодорожное движение по мосту открыли 30 июня 2020 года.