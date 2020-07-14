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Цирк в Воронеже получит почти 1,9 млрд рублей на реконструкцию

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Из федерального бюджета могут выделить 1,87 млрд рублей на реконструкцию Воронежского государственного цирка. Он является филиалом ФПК «Российская государственная цифровая компания». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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В документе сказано, что деньги поступят в период с 2021 по 2024 год. Площадь здания должна составить 11,2 тыс. кв. м. В эксплуатацию его должны ввести в 2024 году. Заказчик-застройщик — ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Как пишет ИА «Абирег», жители Воронежа не раз заявляли о неудовлетворительном состоянии цирка. Власти ранее говорили, что ожидают в 2020 году решения о финансировании проекта из федеральной казны. Региональное правительство готово оплатить расходы по обустройству территории возле цирка.

Фундамент цирка Воронежа был заложен в 1972 году. Здание строилось с расчетом на 2,4 тыс. мест.

9 июля сообщалось, что в Воронеже выбрали архитектора для разработки проектно-изыскательных работ по благоустройству главной улицы города, проспекта Революции.

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