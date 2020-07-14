Цирк в Воронеже получит почти 1,9 млрд рублей на реконструкцию
Из федерального бюджета могут выделить 1,87 млрд рублей на реконструкцию Воронежского государственного цирка. Он является филиалом ФПК «Российская государственная цифровая компания». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В документе сказано, что деньги поступят в период с 2021 по 2024 год. Площадь здания должна составить 11,2 тыс. кв. м. В эксплуатацию его должны ввести в 2024 году. Заказчик-застройщик — ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».
Как пишет ИА «Абирег», жители Воронежа не раз заявляли о неудовлетворительном состоянии цирка. Власти ранее говорили, что ожидают в 2020 году решения о финансировании проекта из федеральной казны. Региональное правительство готово оплатить расходы по обустройству территории возле цирка.
Фундамент цирка Воронежа был заложен в 1972 году. Здание строилось с расчетом на 2,4 тыс. мест.
9 июля сообщалось, что в Воронеже выбрали архитектора для разработки проектно-изыскательных работ по благоустройству главной улицы города, проспекта Революции.