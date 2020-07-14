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Жителя Тамбовской области будут судить за сжигание 180 т сена

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В Тамбовской области в суд передано уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, который устроил крупный пожар. В результате возгорания сгорело 180 т сена.

Возгорание было зафиксировано в деревне Малая Лавровка в декабре 2019 года. Местные жители сообщили о горении стогов сена. На место оперативно прибыла пожарная бригада и ликвидировала горение, однако практически все сено, принадлежащее сельхозкооперативу, было уничтожено.

При осмотре места происшествия криминалисты нашли спички и отпечатки обуви. Также полиция получила информацию, что незадолго до пожара рядом со стогами видели местного жителя.

Подозреваемого задержали и опросили. Мужчина признался в совершении преступления и сказал, что находился в подавленном состоянии длительное время. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Материалы переданы в суд.

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