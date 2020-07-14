Число жалоб на домашнее насилие выросло в Ростовской области

За время самоизоляции в Ростовской области резко выросло количество звонков от женщин, ставших жертвами домашнего насилия, сообщила руководитель Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг семье Елена Золотилова. Как рассказала специалист изданию «Наше время», из-за пандемии мужчины стали чаще раздражаться и употреблять больше алкоголя.

«Поскольку в Ростовской области до настоящего времени отсутствует такое государственное социальное учреждение, как кризисный центр для женщин, предоставить убежище всем сильно нуждающимся не представляется возможным», — рассказала Золотилова.

Как отмечают в центре, в большинстве случаев источником насилия являются мужья, партнеры и бывшие мужья пострадавших, более 80% абоненток имеют детей, передает RostovGazeta.

В МВД России зафиксировали в мае текущего года снижение на 13% числа преступлений в семейно-бытовой сфере. При этом число убийств в результате актов домашнего насилия сократилось за пять месяцев текущего года почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

10 мая в МВД отказались от ужесточения административной ответственности за побои, по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. В министерстве назвали данные изменения нецелесообразными из-за «несоразмерности административной и уголовной ответственности».