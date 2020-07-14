Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине заявили о возможном продлении карантина в Киеве на 1,5 года
Общество
СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям
Общество
Медведев не исключил возникновения новых волн коронавируса
Мир
В Армении заявили о гибели двух офицеров после обстрела со стороны Азербайджана
Спорт
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ

Число жалоб на домашнее насилие выросло в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За время самоизоляции в Ростовской области резко выросло количество звонков от женщин, ставших жертвами домашнего насилия, сообщила руководитель Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг семье Елена Золотилова. Как рассказала специалист изданию «Наше время», из-за пандемии мужчины стали чаще раздражаться и употреблять больше алкоголя.

«Поскольку в Ростовской области до настоящего времени отсутствует такое государственное социальное учреждение, как кризисный центр для женщин, предоставить убежище всем сильно нуждающимся не представляется возможным», — рассказала Золотилова.

Как отмечают в центре, в большинстве случаев источником насилия являются мужья, партнеры и бывшие мужья пострадавших, более 80% абоненток имеют детей, передает RostovGazeta.

В МВД России зафиксировали в мае текущего года снижение на 13% числа преступлений в семейно-бытовой сфере. При этом число убийств в результате актов домашнего насилия сократилось за пять месяцев текущего года почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

10 мая в МВД отказались от ужесточения административной ответственности за побои, по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. В министерстве назвали данные изменения нецелесообразными из-за «несоразмерности административной и уголовной ответственности».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020