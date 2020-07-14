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Нижегородские власти не будут отменять полумарафон «Беги, герой»

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В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к полумарафону «Беги, герой», который запланирован на 2 августа. Об этом сообщил в Instagram губернатор Глеб Никитин.

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Вопрос ему задали подписчики. Они обеспокоены тем, что мероприятие отменят из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, ведь на старте должны собраться до 10 тыс. участников.

В ответ Никитин написал, что пока отмены полумарафона не было. Сейчас власти совместно с Роспотребнадзором прорабатывают меры безопасности и в том числе самую безопасную траекторию для участников, сообщает ИА «НьюсНН».

Трасса полумарафона проходит по историческому центру города с видами на главные достопримечательности. У нее резкие и затяжные подъемы, которые могут стать вызовом даже для опытных бегунов. Участники забега увидят красивейшие храмовые комплексы, архитектурные ансамбли и кремль, возраст которого превышает половину тысячелетия.

14 июля сообщалось, что в Томске отменили День томича, который отмечается во вторые субботу и воскресенье сентября. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

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