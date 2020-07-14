Российского борца Махова объявили победителем Олимпийских игр 2012 года

Российского борца Биляла Махова признали чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг, пишет REGNUM. Тогда он получил бронзовую медаль, уступив в полуфинале грузинскому спортсмену Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. Золотая медаль досталась Модзманашвили. В 2019 году финалисты были лишены медалей и дисквалифицированы, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах, пишет RT.

Таким образом, в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона — Махов и Гасеми. В истории Олимпиад это первый случай, когда обладатели золота и серебра одновременно уличены в допинге, пишет сайт kp.ru. Бронзовые награды присудили Даулету Шабанбаю из Казахстана и американцу Тервелу Длагневу.

Билял Махов — трехкратный чемпион мира по вольной борьбе (2007 2009, 2010), отмечает сайт aif.ru. Кроме того, в 2011 году он выигрывал серебро, в 2015-м — бронзу на мировых первенствах. Помимо этого Махов два раза завоевывал бронзовые награды мировых чемпионатов по греко-римской борьбе — в 2014 и 2015 годах. В феврале 2020 года в допинг-пробе Махова обнаружили запрещенное вещество. Дисциплинарного решения по этому вопросу пока нет.

На сайте МОК подчеркивается, что результаты не являются окончательными, поскольку антидопинговые проверки с участием медалистов Игр в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году все еще продолжаются, пишет RNS.

В марте сообщалось, что в МОК назвали новые официальные даты проведения летних Олимпийских игр в Токио. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год из-за пандемии коронавируса, принимать их также будет Токио.