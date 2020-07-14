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BMW представила электромобиль iX3

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Фото: BMW
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Немецкая компания BMW представила серийный автомобиль iX3, который стал первым полностью электрическим кроссовером бренда. Об этом 14 июля сообщает Autonews.

Внешность автомобиля сильно перекликается с одноименным концепт-каром, представленным два года назад. Ключевыми отличиями стали аэродинамический кузов и закрытая радиаторная решетка.

Автомобиль оснастили электрическим двигателем мощностью 286 л.с. Комплект батарей позволяет проехать без подзарядки до 460 км. Разгон от 0 до 100 км/час у машины занимает 6,8 с. Максимальная скорость — 180 км/час.

Продажи электрического кроссовера должны начаться в конце 2020 года. Автомобили будут поставлять на рынки по всему миру.

3 июля сообщалось, что BMW представила в России купе BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition.

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