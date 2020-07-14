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В Кремле прокомментировали аварийные ситуации на объектах «Норникеля»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба "Норникеля"
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В Кремле осведомлены о ситуации с загрязнением водных объектов нефтепродуктами из-за разгерметизации резервуара № 5 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Нам известно, что там оперативно были приняты меры, ведутся очистительные работы, результативность этих работ будет самым тщательным образом контролироваться», — сказал он.

Также Песков отметил, что во многом последствия разлива топлива в Норильске ликвидированы, а «Норильский никель» продолжает работать над окончательным завершением очистительных работ.

3 июля в Росприроднадзоре сообщили, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (АО «НТЭК») допустила загрязнение водных объектов нефтепродуктами из-за разгерметизации резервуара № 5. Компания не обеспечила содержание технологического оборудования в исправном состоянии, а при осуществлении хозяйственной деятельности предоставило недостоверную информацию.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В конце июня правительство России одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

В «Норникеле» заявили 2 июля, что основные работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будут окончены до наступления зимы.

По итогам данного происшествия возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.

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