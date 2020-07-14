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Синоптик предупредил об угрозе подтоплений в Москве в ближайшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве во второй половине дня вторника, 14 июля, существует риск подтоплений из-за сильных дождей. Об этом 14 июля в беседе с «РИА Новости» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в период с 15:00 до 21:00 в столице выпадет 31 мм осадков, что эквивалентно трем ведрам воды на 1 кв. м городских улиц, пишет НСН. Тишковец пояснил, что 31 мм — это треть месячной нормы осадков, что чревато подтоплениями, выходом водоемов из берегов. Ливневки с таким потоком воды справляться не будут, пишет RT.

«В Москве за сегодняшний вечер и ближайшую ночь, когда ожидается наибольшая интенсивность осадков, как минимум выпадет 40–45 мм — это почти половина месячной нормы. А по области местами выпадет до 70 мм — это и юг, и запад, и север», — приводит телеканал «Звезда» слова Тишковца.

Наряду с сильными осадками ожидается порывистый ветер до 15–20 м/с, пишет телеканал «360». Температура воздуха составит +19 градусов в столице и до +20–26 градусов в Московской области. Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 734 мм ртутного столба, что ниже нормы. Дожди в столичном регионе ожидаются и в последующие дни.

13 июля сообщалось, что синоптики предупредили о сильном ливне в Москве во вторник, 14 июля. По прогнозам специалистов, выпадет половина месячной нормы осадков — 45 мм.

Из-за угрозы сильного дождя в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

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