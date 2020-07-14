Штормовое предупреждение объявили в Самарской области

В Самарской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, ночью и днем 15 июля в Самарской области ожидается гроза. Во время непогоды ветер усилится до 15–20 м/с. Об этом пишет НИА «Самара».

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Самарцев просят соблюдать осторожность.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Челябинской области. В регионе прошли грозы и ливни с усилением ветра.