Новые машины скорой помощи получили больницы Приморья

Власти Приморского края передали медицинским учреждениям 13 реанимобилей для скорой помощи. Новые автомобили будут использоваться в Артеме, Находке, Арсеньеве, Уссурийске и Владивостоке.

Машины оснащены всей необходимой техникой для реанимации и оказания полноценной помощи во время транспортировки пациентов. В реанимобилях установлены дефибрилляторы, кислородные редукторы-ингаляторы, аппараты ИВЛ, электрокардиографы и другое оборудование. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Автомобили укомплектованы для оказания помощи пациентам с дыхательной недостаточностью. Также реанимобили смогут перевозить травматологических пациентов.

Передача автомобилей проводилась в торжественной обстановке, ключи главным врачам вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В ближайшие месяцы в Приморье доставят еще шесть реанимобилей.