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Парк «Воксал» на берегу Волги в Твери готовят к возрождению

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В центре Твери готовят к возрождению историческую площадку, парк «Воксал». Сейчас идет разработка концепции развития территории. Основная задача заключается в сохранении памятника архитектуры регионального значения и интеграции его в современную культурную жизнь.

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В этом районе 13 июля побывал губернатор Игорь Руденя. По словам главы региона, которые приводят «Тверские ведомости», хотелось бы, чтобы в центре Твери появилась не просто открытая для посещения территория, но и современное пространство.

Губернатор потребовал от чиновников, которые ответственны за проект, ускорить темпы работ и усилить меры контроля на объекте. К 1 августа необходимо убрать территорию от мусора, провести озеленение, а к 1 сентября в парке должны установить видеонаблюдение и систему сигнализации.

В парке частично вырубили аварийные деревья, часть зданий обнесли баннерной сеткой. Работы оплачиваются из областного бюджета.

9 июля сообщалось, что в Твери идет активная борьба с борщевиком Сосновского. По сравнению с 2019 годом работы проводятся в два раза активнее.

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