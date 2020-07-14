Патрулирование лесов усилили в Якутии

Полицейские усилили контроль доступа местных жителей на территорию лесных массивов в Якутии. В выходные планируется выставление дополнительных нарядов для патрулирования.

С наступлением пожароопасного периода сотрудники МЧС стали активнее работать с населением. Специалисты разъясняют правила противопожарной безопасности в жилом секторе и на дачных участках, а также в ходе проведения лесных и полевых работ. Полицейские усилили контроль входа и въезда граждан на территорию лесных массивов. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В предвыходные, выходные, а также праздничные дни планируется выставлять дополнительные наряды в леса. Она займутся патрулированием мест, которые особенно популярны для отдыха на природе.

На территориях Хангаласского и Усть-Алданского района выставлено шесть постов и проведено 115 рейдов.