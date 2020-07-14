В Кремле прокомментировали возможность назначения врио главы Хабаровского края

Если президент России Владимир Путин решит назначить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после задержания действующего главы региона Сергея Фургала, то Кремль об этом сообщит. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 14 июля.

«Вы знаете, президент получает информацию и доклады о том, что происходит в регионе, в Хабаровском крае. Конечно же, президент все реалии будет принимать во внимание. Когда и если он примет значение о временно исполняющем обязанности (пока он такого решения не принял), если такое произойдёт, то мы вас проинформируем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Комментировать метод задержания Фургала Песков при этом отказался, заявив, что правоохранительным органам, которые его проводили, «виднее».

«Это методы работы силовых ведомств, которые мы не можем комментировать», — заключил пресс-секретарь президента.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов. По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Задержанного доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи также проверяли его на причастность и к другим тяжким преступлениям.

Еще четверых фигурантов задержали ранее, они и дали показания на губернатора Хабаровского края.

В пятницу, 10 июля, хабаровского губернатора арестовали на два месяца, до 9 сентября. На заседании чиновник полностью отвергал обвинения. В этот же день в Басманный суд поступило ходатайство о продлении ареста фигурантам дела Фургала — Александру Карепову, Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову и Андрею Палею. В отношении Карепова оно было удовлетворено.

11 и 12 июля в Хабаровске прошли несанкционированные акции в поддержку губернатора. Согласно официальным данным, в них участвовали 10–12 тыс. человек. Вторая акция прошла при участии несколько сотен человек.

13 июля защита обжаловала арест Фургала. Адвокаты просили изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.