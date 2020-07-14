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Названы самые популярные направления в России за первую половину лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, а также эксперты онлайн-сервиса для поиска туров Level.Travel составили для «Известий» списки самых популярных туристических направлений в России за первую половину лета 2020 года.

Москва, Санкт-Петербург и Сочи возглавили рейтинг городов, куда отправлялись туристы на самолетах, по данным OneTwoTrip.

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В прошлом году ситуация была такой же, но в Санкт-Петербург летали на 25% реже, а в Сочи — на 20%, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Елена Шелехова.

«В первой половине лета 2020 года также более популярны стали Симферополь (на 66%), Минеральные Воды (50%), Краснодар (33%)».

А вместо Самары, которая была на девятой строчке, в рейтинг вошла Махачкала.

Что касается железнодорожных поездок, помимо возросшей в два раза популярности Тюмени наблюдается увеличение интереса к Санкт-Петербургу, хотя и меньшее, чем у авиапутешественников — на 10%.

К тому же в отличие от первой половины лета 2019 года в список популярных железнодорожных направлений не вошел Новосибирск.

«Судя по статистике продаж, организованные туристы пока не спешат исследовать новые направления и выбирают проверенное черноморское побережье в Сочи и Крыму», — рассказали в пресс-службе Level.Travel.

Лидирует этим летом морское побережье Сочи (48% в структуре продаж Level.Travel) со средним чеком 52 414 рублей. На втором месте следует Крым (28%) со средним чеком 50 498 рублей.

При этом прошлым летом самым популярным направлением внутри страны для туристов был Крым (45% в структуре продаж российских курортов на Level.Travel). Прошлогодний интерес россиян к крымскому побережью объяснялся ценовым демпингом: средний чек на туры в Крым летом 2019 года составлял 33 237 рубля, что на 35% ниже морского побережья в Сочи.

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