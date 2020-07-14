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Власти Уфы возмущены использованием нового фонтана «Танцующие журавли»

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В администрации Уфы выразили возмущение тем, как горожане используют новый фонтан «Танцующие журавли». Там уже заметили велосипедистов и домашних животных. Зафиксированы и первые случаи травматизма.

Как заявил вице-мэр Салават Хусаинов, чьи слова приводит ИА «Башинформ», в администрацию не раз поступали обращения по поводу нарушения правил поведения на недавно открытом фонтане.

Вице-мэр призвал использовать фонтан как объект благоустройства, а не как «общественный душ или пляж». Он выразил возмущение тем, что на площадку заезжают на велосипедах, скейтах, приводят собак.

Отреставрированный фонтан открылся в сквере «Дубки» 30 июня и сразу стал самым популярным местом отдыха местных жителей. Фонтан «Танцующие журавли» восстановили по инициативе главы республики Радия Хабирова.

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