Две женщины погибли в ДТП с грузовиком в Красноярске

В Красноярске проводится проверка по факту ДТП с участием легковой иномарки и грузовика. В результате столкновения погибли две пассажирки.

Авария произошла в ночное время на Северном шоссе. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Nissan врезался в стоящий грузовик. Женщины, которые находились на переднем и заднем пассажирских сиденьях, получили смертельные травмы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, в больницу была доставлена пассажирка, которая находилась на заднем сиденье.

Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и разыскивают автомобилиста.