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Девочка-подросток утонула в Братском водохранилище в Иркутской области

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В Иркутской области проводится проверка по факту гибели 16-летней девочки. Она зашла в воду Братского водохранилища и попала в свал.

По данным правоохранительных органов, погибшая гуляла с подругой по берегу. Девочка зашла в воду и отошла от берега на 10 м. В итоге она попала на значительный уклон дна и провалилась под воду. Вторая девочка не умела плавать и позвала на помощь местного жителя. Мужчина нашел утонувшую девочку на глубине 4 м, сообщает ИА IrkutskMedia.

В правоохранительных органах отмечают, что трагедия произошла из-за того, что девочки находились возле водоема без присмотра взрослых. С начала лета в Братском районе выявили десять несовершеннолетних, которые отдыхали возле водохранилища без сопровождения взрослых. В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске девятилетний ребенок утонул во время купания в реке Амур в районе Центральной набережной. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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