Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для отдыха

Россия вошла в тройку стран, куда хотели бы поехать отдыхать граждане Украины. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба 14 июля на брифинге, заявление также опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Он сообщил, что первое место по количеству запросов среди украинцев занимает Венгрия. Ее популярность министр связал с возможностью транзита из страны в направлении Балкан — в Хорватию, Черногорию, Албанию, которые также пользуются спросом у украинцев.

«На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов. Наши граждане продолжают ездить туда на отдых. На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом», — рассказал Кулеба.

Далее следуют Польша и Германия.

На прошлой неделе Кулеба заявил о 23 странах, куда могут поехать украинцы после открытия границ для иностранцев в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Теперь в списке стало 25 стран — добавились Багамские острова и Ливан.

Ранее, 11 июня, МИД Украины обратился к Евросоюзу с призывом усилить политическое, военное и санкционное давление на Россию. Кулеба выразил недовольство из-за получения жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик российских паспортов и отсутствия на данных территориях наблюдателей международных организаций.