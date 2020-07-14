Роспотребнадзор не рекомендовал давать детям в лагерь соки и «быструю» лапшу

Роспотребнадзор во вторник, 14 июля, на своем сайте опубликовал рекомендации для родителей о том, как собрать ребенка в летний лагерь на смену в 21 день.

В первую очередь, как отметили в ведомстве, необходимо составить список вещей, которые ребенок берет с собой. Cделать его рекомендуют в двух экземплярах, один из которых стоит положить ребенку в чемодан, а второй оставить себе.

Эксперты отметили, что дети получают весь необходимый объем питательных веществ с организованным в учреждении питанием. В связи с этим в ведомстве не рекомендовали передавать детям с собой в лагерь ряд продуктов.

«Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты, например лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления <…>», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В чемодан ребенка стоит положить ряд необходимых предметов одежды, в том числе несколько футболок, нижнее белье, головной убор, теплую кофту, брюки и шорты, а также несколько пар различной обуви — кроссовки, шлепанцы. В детский багаж нужно положить и средства личной гигиены, например мыло, зубную щетку, пасту, полотенце и расческу.

В ведомстве напомнили родителям о необходимости дать ребенку с собой необходимые для отдыха в лагере документы, среди которых путевка, свидетельство о рождении и копия медполиса.

Зарядное устройство, телефон, влажные салфетки и бутылку чистой питьевой воды лучше положить в рюкзак ребенка. Технику с собой ребенку можно разрешить взять, но не дорогостоящую, так как он может ее потерять.

Детям запрещено с собой брать сигареты, алкоголь, эротическую и порнографическую продукцию, лекарства, предметы для азартных игр, в том числе игральные карты.

Ранее в этот же день в ведомстве сообщил, что в 32 регионах России заработали детские лагеря. По информации ведомства, сейчас дети отдыхают в 2137 лагерях.

Планируется, что всего летом текущего года лагеря будут работать в 53 регионах. В 13 из них летние оздоровительные учреждения откроются с 15 июля, еще в восьми — с 1 августа.