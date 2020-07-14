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Памятник Воину-Освободителю установят в Воркуте

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В Воркуте к 1 сентября откроют памятник Воину-Освободителю. Его установкой занимается компания «Газпром трансгаз Ухта». Монумент установят на площади Победы. Памятник представляет собой фигуру советского солдата, который держит на одной руке девочку, а в другой руке у него автомат, опущенный к земле.

Монумент «Родина-мать зовет!» открыли после реставрации

Как пишет ИА «Комиинформ», эскиз памятника выполнен по аналогии с монументом, установленным в берлинском Трептов-парке. Там покоится прах более 5 тыс. советских военных. Скульптура высотой 12 м изображает солдата, который держит в руках спасенного ребенка и меч, его клинок опущен к земле.

В июне на площади Победы в Воркуте завершили ремонт монумента героям Великой Отечественной войны. Там восстановили опорную бетонную конструкцию, а также покрасили его защитное и штукатурное покрытие, отреставрировали основные элементы композиции.

Работы по обновлению внешнего вида орудий, танков и вертолета продолжаются. Они проводятся в рамках муниципального проекта по реставрации и восстановлению памятников и архитектурных форм советской эпохи, а также общественных пространств Воркуты.

8 июля сообщалось, что на благоустройство дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Воркуте направлено более 160 млн рублей.

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