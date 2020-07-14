Рада легализовала игорный бизнес на Украине

Парламент Украины принял во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса в стране. Соответствующий документ опубликован 14 июля на сайте Верховной рады.

Закон № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» подразумевает увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, при нарушении этого правила предполагаются «жесткие финансовые санкции». Законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов — гостиницы от трех звезд.

Регулирование в сфере азартных игр будет осуществлять комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, подчиненная кабинету министров. В ее функции входят лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации игорного оборудования.

Законопроект вводит перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных на Украине, — организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, в том числе через интернет; организацию и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, в том числе через интернет; проведение лотерей; организацию и проведение азартных игр в покер через интернет.



За нарушение законодательства Украины в сфере игорного бизнеса, в том числе для операторов, которые не зарегистрированы на Украине и не имеют соответствующей лицензии, устанавливается финансовая, административная и уголовная ответственность.

За законопроект проголосовали 248 народных депутатов.

Планы легализовать казино анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 8 августа. По его словам, азартные игры сделают доступными в пятизвездочных отелях в целях развития туризма.

Игорный бизнес был запрещен на Украине с 2009 года. Легализации казино от Киева ожидает Международный валютный фонд.