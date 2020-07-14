Аномальная жара продержится в Омской области до конца недели

Синоптики прогнозируют несколько дней аномальной жары в Омской области. Температура будет подниматься до +36 градусов.

Согласно прогнозам, 15 июля воздух прогреется до +28…+33 градусов. Скорость ветра составит 5–10 м/с. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

16 июля в регионе ожидается потепление до +35 градусов, при этом ветер стихнет.

17 июля жара достигнет +36 градусов. Также высокая температура воздуха прогнозируется в выходные.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области синоптики спрогнозировали жару до +41 градуса.