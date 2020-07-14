В Москве мужчина упал в шахту лифта

В центре Москвы мужчина упал в шахту лифта. Об этом 14 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Большой Андроньевской улице. В шахту лифта упал 38-летний мужчина. Его достали из шахты и в настоящий момент везут в медучреждение.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, в феврале, в Саратовской области погиб мужчина в результате падения в шахту лифта. По данным следствия, мужчина поднимал на 12-й этаж столешницу в лифте и для удобства обмотал ее тросом. Конец троса он закрепил себе на тело. Когда местный житель вышел на нужном этаже, он не заметил, что часть троса осталась в лифте. При этом двери закрылись, после чего лифт поехал вниз.

Мужчину начало утягивать за кабиной, так как освободиться от троса он не смог. Ролик одной из створок соскочил в нижней части, в результате он провалился в шахту и упал на крышу лифта.