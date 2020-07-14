Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Полу Уилану

Мосгорсуд вынес и направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора американцу Полу Уилану, осужденному за шпионаж, сообщает «Интерфакс» 14 июля со ссылкой на и.о. пресс-секретаря суда Анастасию Семенову.

«Распоряжение об исполнении приговора вынесено и направлено в СИЗО 8 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон не ведут переговоров по обмену Пола Уилана на граждан РФ.

15 июня Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить. Семья осужденного отказалась просить американское правительство организовать его обмен.

В конце мая адвокаты американца говорили, что в случае обвинительного вердикта допускают возможность прошения о помиловании. Также будет рассмотрена возможность обмена.

Следствие в отношении подозреваемого окончательно завершилось в феврале 2020 года. В середине марта Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс против американца.

Уилана, который также имеет подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Подробности дела не разглашались.