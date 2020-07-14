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Более 280 тыс. учебников закупили для школ Сахалина

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На Сахалине и Курилах учебной литературой обеспечат всех учеников 1–11-х классов. Школы закупили более 280 тыс. учебников. Библиотечные фонды пополнят 159 школ островного региона.

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Как рассказала ИА SakhalinMedia региональный министр образования Анастасия Киктева, из областного фонда на эти цели было выделено 120 млн рублей. Поставка учебной литературы завершена. Книги передают в районы.

Ученикам начальных классов предоставят сразу два комплекта учебников — для школьных уроков и для занятий дома. Все закупленные для учебных заведений Сахалина и Курил учебники соответствуют новым ФГОС.

Агентство отмечает, что в регионе проходит поэтапный переход на новые образовательные стандарты. В 2019 году библиотечный фонд пополнился новой учебной литературой на 240 млн рублей. Она закупается по заявкам муниципалитетов, которые формируются исходя из запросов школ.

Каждое учебное заведение обновляет библиотечный фонд в зависимости от износа книг и срока их службы.

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