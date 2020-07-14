Более 280 тыс. учебников закупили для школ Сахалина

На Сахалине и Курилах учебной литературой обеспечат всех учеников 1–11-х классов. Школы закупили более 280 тыс. учебников. Библиотечные фонды пополнят 159 школ островного региона.

Как рассказала ИА SakhalinMedia региональный министр образования Анастасия Киктева, из областного фонда на эти цели было выделено 120 млн рублей. Поставка учебной литературы завершена. Книги передают в районы.

Ученикам начальных классов предоставят сразу два комплекта учебников — для школьных уроков и для занятий дома. Все закупленные для учебных заведений Сахалина и Курил учебники соответствуют новым ФГОС.

Агентство отмечает, что в регионе проходит поэтапный переход на новые образовательные стандарты. В 2019 году библиотечный фонд пополнился новой учебной литературой на 240 млн рублей. Она закупается по заявкам муниципалитетов, которые формируются исходя из запросов школ.

Каждое учебное заведение обновляет библиотечный фонд в зависимости от износа книг и срока их службы.