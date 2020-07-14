Неизвестный расстрелял пять человек из машины в Бруклине

Не менее пяти человек были ранены в результате стрельбы на улицах Бруклина, произошедшей минувшей ночью. Как передает NBC New York со ссылкой на полицию города, огонь по прохожим в районе улицы Рокуэй Паркуэй открыл неизвестный злоумышленник на машине.

Ранения, как уточняется, получили 23-летняя девушка (пуля попала ей в грудь), а также три 19-летних юноши, в которых стреляли примерно через 12 минут после первого инцидента.

Чуть позже в спину был ранен еще один 19-летний местный житель. Он ехал на скутере вместе с девушкой, которая также получила травмы, упав с транспортного средства после стрельбы.

В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы. Полиция разыскивает стрелявшего.

Накануне, по данным телеканала, еще одни злоумышленники открыли огонь по семье, отдыхавшей на тротуаре на Мэдисон-стрит в Бруклине. Сообщается, что стрельбу начали двое мужчин. В результате атаки погиб годовалый ребенок. Он был ранен в живот и скончался, уже находясь в одной из местных больниц. Ранения в ходе инцидента получили 35-летний мужчина (преступники попали ему в пах), а также 27-летний местный житель (ему пуля угодила в лодыжку) и еще один мужчина 36 лет (его ранили в правую ногу). Стражи порядка в настоящий момент ведут поиск злоумышленников.