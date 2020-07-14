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Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет

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Фото: Global Look Press/David Edwards/MediaPunch
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На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара. Об этом 14 июля сообщило издание Hollywood Reporter.

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Имахара умер в понедельник от аневризмы мозга.

«Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком. Наши мысли и молитвы обращаются к его семье», — завил изданию представитель телеканала Discovery.

Имахара родился 23 октября 1970 года в Лос-Анджелесе. Он изучал электротехнику в Университете Южной Калифорнии, а позднее работал в Home THX (подразделение LucasFilm), где участвовал в создании трех эпизодов «Звездных войн», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция», «Терминатор 3: Восстание машин». В частности, он занимался обновлением парка устаревших роботов R2-D2 для новой трилогии «Звездных войн».

В 2005 году Имахара присоединился к команде «Разрушителей легенды» и участвовал в проекте до 2014 года, где занимался электроникой и разрабатывал роботов. В 2016 году он с другими бывшими ведущими запустил «Проект Белый кролик» на Netflix.

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