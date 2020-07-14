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Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму французскому лидеру Эммануэлю Макрону по случаю национального торжества ― Дня взятия Бастилии. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», ― говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что Россия и Франция продолжат совместную работу по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, день считается началом Великой французской революции.

Ранее, 8 июля, стало известно, что фейерверк в Париже по случаю Дня взятия Бастилии состоится без зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Отмечалось, что праздничный салют можно будет увидеть по французскому телевидению.

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